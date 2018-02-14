В Кремле назвали ошибочной информацию СМИ о гибели россиян в Сирии

В Кремле призвали журналистов не руководствоваться информацией о гибели россиян в Сирии из СМИ. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время брифинга 14 февраля. По его словам, это может стать причиной искажения данных.

«Ещё раз призываем всё-таки не руководствоваться преднамеренно или непреднамеренно ошибочной информацией и всё-таки серьёзно подходить к описанию таких потенциально важных эпизодов, чтобы не быть в плену у искажённых данных», - цитирует слова Пескова RT.

В то же время пресс-секретарь президента России ещё раз подчеркнул, что у Кремля нет данных о гибели граждан России в Сирии.

Напомним, ранее ряд СМИ опубликовал данные о гибели трёх россиян во время американской атаки в Сирии. Среди них журналисты называли жителя Нижнего Новгорода Алексея Шихова, Владимира с позывным «Апостол» и жителя Свердловской области Руслана Гаврилова.