Перемирие или ядерная война. Эксперты о развитии индо-пакистанского конфликта

В эфире НСН эксперты рассказали о предпосылках дальнейшего развития военной конфронтации между Пакистаном и Индией.

Пакистан нанес удар по населенным пунктам на севере Индии, тем самым нарушив режим прекращения огня. Об этом сообщает Asian News International. Известно, что инцидент произошел в индийском штате Джамму и Кашмир, пакистанские военные открыли огонь из миномутов. Отмечается, что военные Индии смогли отразить атаку Пакистана в округе Пунч. О раненных и погибших пока не сообщается.

Ранее, 6 февраля индийские военно-воздушные силы нанесли удары по лагерям боевиков в районе границы, разделяющей Индию и Пакистан в Кашмире. Позднее, 27 февраля военно-воздушные силы (ВВС) Индии нанесли авиаудар по лагерю террористической группировки «Джейш э-Мухаммед» на территории Пакистана. Индийский министр иностранных дел Сушма Сварадж на встрече с главами МИД России и Китая в Учжэне заявил, что действия в Кашмире не является военной атакой, однако конфликт снова обострился.

Тогда старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в эфире НСН выразил уверенность в отсутствии причин обострения индо-пакистанского конфликта.

«Сомневаюсь, что эти боевые действия приобретут характер открытого полномасштабного военного противостояния, все ограничится перепалкой на политическом уровне. Но это не поможет снижению напряженности между двумя странами. Я думаю, что в ближайшее время, в ближайшие годы не стоит ожидать того, что они договорятся окончательно друг с другом», - считает эксперт.

Также бывший офицер Генштаба РФ, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН заявил, что обострения и эскалации конфликта ждать не стоит.

«Скорее всего, дело ограничится локальным обострением, обменом дипломатическими нотами, возможно к этому добавятся артиллерийские обстрелы и воздушные бои локального характера. На этом все и кончится», — считает военный эксперт.

При этом собеседникне исключил возможности применения сторонами ядерного оружия, которое есть у обеих сторон конфликта.

«Я надеюсь, что до применения ядерного оружия не дойдет. Хотя, конечно, вероятность такая существует», — предположил Сивков.

В свою очередь зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН отметил, что ничего хорошего для России напряженность между Индией и Пакистаном не принесет.

«Я не очень уверен, что нам без спросу следует себя позиционировать как какого-то арбитра или примиряющую сторону. Но то, что этот конфликт переходит в острую фазу, ничего хорошего не сулит, потому что мы находимся недалеко от непосредственной зоны действия конфликта. Кроме того и Индия, и Пакистан имеют сейчас отношение к Шанхайской организации сотрудничества», — уверен Климов.

Напомним, Шанхайская организация сотрудничества основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. 10 июля 2015 года было объявлено о начале процедуры вступления в ШОС Индии и Пакистана. 9 июня 2017 года Индия и Пакистан стали полноправными членами ШОС.