«Ничего хорошего для России». Стоит ли Москве вставать между Индией и Пакистаном

Зампред комитета СФ РФ по международным делам в эфире НСН назвал конфликт между странами их давней проблемой.

27 февраля официальный представитель пакистанских Вооруженных сил Асиф Гафур в своем аккаунте в Twitter сообщил, что утром в среду в воздушном пространстве Пакистана были сбиты два самолета Военно-воздушных сил Индии. Сообщалось, что один самолет упал на территории непризнанного государства Азад Кашмир, второй — на подконтрольной Индии части региона. Помимо этого Асиф Гафур заявил, что один индийский пилот был задержан. Ранее Индия сообщала о сбитом пакистанском истребителе и бомбардировке пакистанской территории. Мировая общественность заговорила о реальной угрозе крупного международного военного конфликта, приобретающий особые формы, если учитывать, что у обеих стран есть ядерное оружие.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН напомнил, что проблема в отношениях Индии и Пакистана существует уже очень давно.

«Для начала напомню, что это все-таки не российский конфликт. Это очень давняя история, у нас были ситуации, когда Москва пыталась играть роль примиряющей стороны, когда представители Индии и Пакистана приезжали на достаточно высоком уровне в нашу столицу. Это было еще в моем детстве, так что ничего нового тут нет. Что касается участия китайской стороны, я не очень уверен, потому что между Индией и Китаем есть некоторые вопросы, которые постоянно поднимаются, и они до сих пор не нашли долгосрочного решения», - отметил он.

Собеседник НСН заявил, что позиция России в этом вопросе должна быть достаточно сдержанной.

«Я не очень уверен, что нам без спросу следует себя позиционировать как какого-то арбитра или примиряющую сторону. Но то, что этот конфликт переходит в острую фазу, ничего хорошего не сулит, потому что мы находимся недалеко от непосредственной зоны действия конфликта. Кроме того и Индия, и Пакистан имеют сейчас отношение к Шанхайской организации сотрудничества. И когда мы рассматривали их на привлечение в эту организацию, все очень рассчитывали на то, что они не принесут с собой свою конфликтную историю. Ситуация непростая, но я уверен, что наша дипломатия отрабатывает все свои необходимые действия», - добавил он.

Ранее сообщалось, что Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не совершать полёты над территориями Индии, Пакистана и Афганистана. Все авиарейсы, следующие в Юго-Восточную Азию, начнут направлять по новым безопасным маршрутам. А пока туристам, вылетающим, например, в Таиланд и Вьетнам, надо быть готовым к задержкам рейсов, предупреждают эксперты.