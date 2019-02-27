В Совфеде заявили, что России не стоит влезать между Индией и Пакистаном

Член комитета Совета Федерации по международным делам заявил НСН, что России и Китаю нет смысла выступать в роли примирителей, пока стороны конфликта сами этого не захотят.

В министерстве иностранных дел России выразили обеспокоенность обострением ситуации вдоль линии контроля между Индией и Пакистаном.



«Призываем Индию и Пакистан к сдержанности и активизации усилий по урегулированию имеющихся проблем политико-дипломатическими средствами», - говорится в обращении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Ранее эксперты предположили , что постоянным союзникам конфликтующих стран – России и Китаю – стоит вмешаться в происходящее, пока не дошло даже до теоретической возможности применения ядерного оружия. Кроме того, потенциальная опасность конфликта для России заключается ещё и в том, что Москва активно развивает военно-технические связи и с Нью-Дели и с Исламабадом. С этой стороны конфликт может помешать развитию торговых связей и отношений с РФ.

Однако, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил НСН, что влезать такие конфликты, как индо-пакистанский нельзя без точного понимания для чего ты это делаешь.

Сенатор отметил, что для России и Китая выступать в роли примирителей возможно в том случае, если и та и другая сторона конфликта этого захотят.

«Влезать в такого рода конфликты – это всегда неблагодарная история, так как конфликт глубинный, ему много лет, за этот конфликт заплачено большим количество человеческих жизней. Поэтому если обе стороны попросят – то, наверное, можно принять участие в примирении, поскольку любые конфликты на планете надо гасить, они всегда потенциально опасны для всех», - считает Морозов.

Морозов указал на то, что Россия может выступить примиряющей стороной, только если этого захочет руководство обеих стран.

«Если обратятся, то надо это рассматривать. Вопрос не в том, насколько это выгодно или нет. Индия и Пакистан относятся к тем странам, которые всерьез влияют на положение дел в регионе. Не считаться с этим нельзя ни России ни Китаю», - сказал он.

Ранее в эфире НСН Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин выразил мнение , что открытого военного противостояния между Индией и Пакистаном ждать не стоит. По его словам, все перепалкой на политическом уровне, однако в ближайшее время не стоит ожидать того, что они договорятся друг с другом окончательно.

Новый виток эскалации конфликт приобрел сегодня утром, когда вооруженные силы Пакистана, сообщили, что в спорном регионе Кашмир были сбиты два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны. Причиной стало якобы нарушение ВВС Индии линии контроля. За день до этого, 26 февраля индийские военно-воздушные силы нанесли удары по лагерям боевиков в районе границы, разделяющей Индию и Пакистан в Кашмире.