В России не исключают, что Индия и Пакистан обменяются ядерными ударами

В интервью НСН военный аналитик заявил, что помирить враждующие ядерные державы могут только Россия и Китай.

Официальный представитель пакистанских Вооруженных сил Асиф Гафур в своем официальном аккаунте в Twitter сообщил, что утром в среду, 27 февраля были сбиты два самолета Военно-воздушных сил Индии над линией контроля между странами в воздушном пространстве Пакистана. Известно, что один самолет упал на территории непризнанного государства Азад Кашмир, второй — на подконтрольной Индии части региона. Кроме того Асиф Гафур заявил, что один индийский пилот был задержан. Ранее Индия сообщала о сбитом пакистанском истребителе и бомбардировке пакистанской территории.

Бывший офицер Генштаба РФ, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН заявил, что не исключает возможности применения сторонами ядерного оружия, которое есть у обеих сторон конфликта.

«Я надеюсь, что до применения ядерного оружия не дойдет. Хотя, конечно, вероятность такая существует, - заявилСивков. - Не думаю, что сейчас будет обострение и эскалация этого конфликта, потому что обе стороны, во-первых, находятся в дружеских отношениях с одними и теми же странами: Россией и Китаем. Во-вторых, входят в Шанхайскую организацию сотрудничества, это тоже является стабилизирующим фактором. В-третьих, Индия и Пакистан закупают основное оружие и в России, и в Китае. Поэтому Россия и Китай будут выступать в роли примирителей, и будут стремиться не допустить развитие конфликта. Скорее всего, дело ограничится локальным обострением, обменом дипломатическими нотами, возможно к этому добавятся артиллерийские обстрелы и воздушные бои локального характера. На этом все и кончится», — считает военный эксперт.

Напомним, вооруженные силы Пакистана сообщили, что в спорном регионе Кашмир были сбиты два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны. Причиной стало якобы нарушение ВВС Индии линии контроля.

Ранее, 6 февраля индийские военно-воздушные силы нанесли удары по лагерям боевиков в районе границы, разделяющей Индию и Пакистан в Кашмире.