Востоковед: Открытой войны между Индией и Пакистаном не будет

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ рассказал НСН, что последует за обострением на линии контроля между Индией и Пакистаном.

Вооруженные силы Пакистана сообщили, что в спорном регионе Кашмир были сбиты два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны. Причиной стало якобы нарушение ВВС Индии линии контроля. Глава пресс-службы вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур добавил, что один из самолетов упал на территории Азад Кашмира, другой - в районе линии контроля.

Ранее, 26 февраля индийские военно-воздушные силы нанесли удары по лагерям боевиков в районе границы, разделяющей Индию и Пакистан в Кашмире.

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в эфире НСН выразил уверенность, что до полномасштабного военного конфликта дело не дойдет, однако не стоит ждать, что страны договорятся друг с другом в ближайшее время.

«Будет ли дальнейшая эскалация? Не знаю. Но сомневаюсь, что эти боевые действия приобретут характер открытого полномасштабного военного противостояния, все ограничится перепалкой на политическом уровне. Но это не поможет снижению напряженности между двумя странами. Я думаю, что в ближайшее время, в ближайшие годы не стоит ожидать того, что они договорятся окончательно друг с другом», - считает эксперт.

Чупрыгин добавил, что нынешняя эскалация возникла не на пустом месте. «Они друг друга обвиняют. Индия заявляет, о нанесении авиационного удара по лагерю подготовки террористов на территории Пакистана и обвиняет Пакистан в том, что они готовят террористов. Пакистан заявляет о том, что Индия в очередной раз нарушила суверенитет Пакистана, пострадали мирные жители. Такое нарастание эскалации продолжается с прошлого года. В Кашмире в 2018 году погибло более 500 человек, среди которых были и мирные жители и силовики, и мигранты. 500 человек это очень много», - указал эксперт.

Собеседник НСН напомнил, что противостояние Индии и Пакистана идет уже очень давно. «Оно развернуто вокруг спорных территорий. Ситуация началась не сегодня и не вчера, а в середине 20 века, когда Британия уходила из Индии и произошел раздел континента на Индию и Пакистан. Часть населения, в основном мусульмане были вывезены в Пакистан, часть, населенная индуистами, стала Индией. Территория там очень неспокойная, там же помимо Индо-пакистанского конфликта, существует Индо-китайский конфликт, тоже вокруг спорных территорий. К тому же Китай поддерживает Пакистан. Там такой компот, что эта история надолго», - сказал он.

Как ранее заявили в ООН, генсек организации Антониу Гутерриш пристально следит за развитием ситуации и призывает правительства обеих стран проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации.

Кашмир является предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года. На данный момент в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет Линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии.