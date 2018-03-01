«Это не пафос, а пощёчина Западу». Презентация новой военной техники Путиным

ФОТО: Владимир Путин // РИА Новости/Евгений Биятов

Эксперты рассказали НСН, как отреагирует мир на новую военную технику России и к каким последствиям это может привести.

Президент РФ, Верховный Главнокомандующий ВС России Владимир Путин, выступая во время традиционного послания Федеральному Собранию, представил сразу несколько новейших российских видов вооружений. В частности были показаны кадры с испытаний тяжёлой межконтинентальной ракеты «Сармат», высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса «Кинжал», лазерного оружия и других. При этом глава государства подчеркнул, что оснащённость Вооружённых сил РФ возросла в 3,7 раза.

Однако всё это, по словам Владимира Путина, не является проявлением агрессии. Напряжённая работа по созданию этой техники позволила «сделать стремительный шаг в создании новых образцов стратегического оружия», что произошло после «одностороннего выхода США из Договора по ПРО».

НСН постаралась разобраться, как повлияет заявление Путина на расстановку сил в мире и какие последствия оно будет иметь.

СУПЕРПОСЛАНИЕ ДЛЯ ЗАПАДНЫХ ПАРТНЁРОВ

Профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков в эфире НСН посчитал часть выступления Владимира Путина, посвящённую ОПК, суперпосланием для западных партнёров.

«Это абсолютно новый вооружённый кластер, мы сделали прорыв в новом поколении. Это не пафос и не понты. Владимир Путин никогда не говорит то, чего не сделает. И вот сейчас он говорит чёткую вещь, суперпослание для наших западных партнёров, которые должны понимать, что если они хотят загнать нас в гонку вооружений, то им нужно начинать глотать пыль за нами. Вот и всё. Это была очень серьёзная пощёчина для наших так называемых “партнёров”. Самое главное, что он сказал, что это оружие – не просто прототип, а оружие, которое частично заступило на дежурство», - подчеркнул политолог.

Интересно, что послание Федеральному Собранию впервые было перенесено из Кремля в «Манеж». Такое решение было принято из-за необходимости установить мультимедийное оборудование. Изначально анонсировалось, что речь президента будет сопровождаться графикой. Именно на больших экранах сенаторы, депутаты, члены правительства, общественные деятели смогли увидеть смоделированные атаки ракетами и комплексами и их испытания. В целом, это позволило «потрясти воображение» всех, уверен руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов.

«Это было очень ярко. Ощущение, что послание было излишне милитаризировано, но это не соответствует действительности, хотя образцы оружия, о которых президент сегодня рассказал и которые были показаны, воображение потрясли. Именно на этот эффект и рассчитывал президент. Для социально-экономических достижений нужна абсолютная стабильность, нужно купировать все внешние угрозы, а это невозможно без современной армии», - заявил в эфире НСН Кузнецов.

Если второй частью послания президент и хотел подать какой-то сигнал лидерам других стран, это, несомненно, получилось. Как поделился в эфире, сейчас Германия пребывает в шоке.

«Это два разных послания: одно – дружелюбное (к собственному народу), а второе - предупреждающее. Что касается второй части, пока на Западе это сдержанно комментируют. Немцы в таких ситуациях всегда в шоке, потому что они не хотят стать опять фронтовым государством в борьбе Запада против России. Поэтому вся эта риторика оружия их пугает. Я думаю, что из англосаксонского мира последует агрессивный ответ», - убеждён политолог.

ЭТО ФАНТАСТИКА

Так что же рассказал и показал Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию? Во-первых, на экране были продемонстрированы кадры испытаний тяжёлой межконтинентальной ракеты «Сармат», которая придёт на смену «Воеводе». Как подчеркнул президент, перехват этой ракеты средствами ПРО будет весьма затруднён из-за короткого активного участка полёта.

В свою очередь, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, эксперт по проблеме ядерного оружия Игорь Хохлов в эфире НСН заявил, что именно баллистические ракеты остаются самым технологичным способом доставки ядерного боезаряда.

«Если говорить о баллистических ракетах, то Россия всегда лидировала в этой технологии. Баллистическая ракета – это традиционно самый дешёвый способ доставки ядерного и термоядерного боезаряда на территорию противника. На протяжении последних 30-40 лет по соотношению цена/эффективность альтернативы баллистическим ракетам не существует. Это относительно дешёвый, технологичный и надёжный способ обеспечения безопасности России от ядерного удара», - подчеркнул эксперт.

Также Владимир Путин рассказал о новейшей малогабаритной сверхмощной ядерной энергетической установке, которую можно разместить в корпусе крылатых ракет. В то же время Верховный Главнокомандующий рассказал, что испытания крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой были проведены ещё в конце 2017 года на Центральном полигоне.

Особое внимание глава России уделил беспилотным подводным аппаратам, которые способны передвигаться на очень большой глубине «со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок». Такое нововведение президент счёл «фантастикой». В то же время Сергей Судаков посчитал, что подобные аппараты превратят флотилии других стран в «консервные банки». А бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, а также командующий Черноморским флотом ВМФ России с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН и вовсе не стал комментировать такую технику, выразив опасение, что за такие беседы можно попасть в тюрьму — за разглашение секретной информации.

Стоит отметить, что ни у подводного беспилотника, ни у новой крылатой ракеты пока нет названия. Возможные варианты Владимир Путин предложил присылать в Минобороны. Так, помощник президента Владислав Сурков сориентировался раньше других и предложил назвать новое оружие «Гиви» — в честь одного из командиров подразделения ополчения Донбасса, сообщают РИА Новости.

Ещё одна новинка - высокоточный гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал», который в 2017 году заступил на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе. Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», Заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов в эфире НСН заявил, что перехватить такой комплекса смогут только 15-20% систем ПВО.

«Это многофункциональная гиперзвуковая ракетная система, которая способна поражать не только воздушные цели, но и одновременно наземные и морские. Действительно комплекс «Кинжал» в суммарном исполнении – это глобально новая система, эксплуатируется на базе самолёта МиГ-31. Гиперзвук – это превышение скорости звука объектом в 7-10 величин. Перехватить её могут в пределах 15-20% систем ПВО, которые есть на вооружении потенциального противника вблизи южных границ нашего государства», - считает лётчик.

Не обошёл вниманием Владимир Путин и перспективный ракетный комплекс стратегического назначения с планирующим крылатым блоком. Называется он «Авангард». Испытания комплекса уже завершены, интересно, что он способен совершать полеты «в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз».

Президент РФ также рассказал о лазерном оружии, название которому также не придумали. При этом, как отметил Игорь Хохлов, США делают упор именно на разработку лазерного оружия.

«США ведут работы по созданию системы ПРО по новым физическим технологиям. В первую очередь, это лазерное оружие и микроволновое оружие. И вот новое поколение российских ракет, которые принимаются на вооружение, имеют достаточную тяговооружённость, чтобы не только нести боеголовки, но и большое количество ложных целей системы постановки помех, которые сделают неэффективными системы ПРО, основанные на новых физических принципах», - поделился с НСН эксперт.

А военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире НСН и вовсе посчитал все траты Вашингтона на оборону пустыми.

«Это выброшенные деньги со стороны США. Пусть пытаются [создать средства защиты], у них много денег, но перехватить гиперзвуковые военные ракеты, о которых говорил Владимир Владимирович Путин, невозможно. Так что все их потуги были напрасны», - предположил Литовкин.

ВОЕННАЯ МОЩЬ – ГАРАНТИЯ МИРА

Как полагают военные эксперты, новое оружие позволит опередить потенциального противника на 10-15 лет. Владимир Путин несколько раз подчеркнул, что Россия первой нападать не будет. В свою очередь, заместитель председателя Государственной думы Пётр Толстой в эфире НСН заявил, что сегодняшнее послание президента изменит международную ситуацию.

«Это послание открывает новую эпоху в истории нашей страны. Речь идёт о самостоятельном, суверенном развитии России, которое гарантировано военной мощью, но при этом в центре этого развития остаётся человек. Очень важно, что наша страна имеет возможность ни под кого не подстраиваться, а, наоборот, готова гарантировать мир и неприменение ядерного оружия на континенте. Это тоже важный посыл, который изменит международную ситуацию в ближайшее время», - уверен Толстой.

По мнению Владимира Путина, «растущая военная мощь России – это надежная гарантия мира на нашей планете». При этом своих друзей Москва в обиду тоже давать не собирается. Так, Владимир Путин пообещал мгновенный ответ «со всеми вытекающими последствиями» за любое применение ядерного оружия не только против России, но и против её союзников.

Екатерина Москвич