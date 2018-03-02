Владимир Путин считает США виновными в гонке вооружений

Владимир Путин считает, что США провоцируют гонку вооружений. Такое заявление российский президент сделал в интервью телеканалу NBC, ссылаясь на выход Вашингтона договора по противоракетной обороне. Также Путин назвал «пропагандой» американские заявления о начале холодной войны.

В четверг в Послании Федеральному Собранию глава государства рассказал, что у России есть гиперзвуковое оружие - комплексы «Авангард» и «Кинжал», а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой, напоминает URA.Ru.