Германия в шоке от послания Путина

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал о реакции в ФРГ на заявление российского президента.

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о создании в России крылатой ракеты с ядерной силовой установкой. Он описал её технические характеристики, которые, по его словам, делают систему неуязвимой для любых средств ПРО.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН признался, что Германия остерегается делать резкие заявления раньше США.

«Пока на Западе это сдержано комментируют, но думаю, что с завтрашнего и послезавтрашнего дня пойдет негативная американская реакция. Немцы в таких ситуациях, как всегда, в шоке. Немцы не хотят опять стать фронтовым государством в борьбе Запада против России. Вся риторика ядерного оружия их пугает, поэтому в ФРГ ее пока анализируют. Но я думаю, что от англо-саксонского мира последует, конечно, агрессивный ответ», - рассказал НСН немецкий эксперт.

Добавим, что во время послания Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о новейших системах российского стратегического оружия, создаваемых Россией в ответ на односторонний выход США из договора по противоракетной обороне. Президент раскрыл подробности военных разработок Минобороны в ходе своего послания Федеральному Собранию.