«Хамский путь в НАТО». В России рассказали, кому нужна провокация украинских кораблей

ФОТО: РИА Новости

Российским пограничникам пришлось применить оружие из-за провокации со стороны кораблей, принадлежащих ВМС Украины.

В ФСБ подтвердили задержание украинских судов из-за нарушения российской границы. Как подчеркнули в ведомстве, корабли предприняли попытку «незаконных действий», по данному факту возбуждено уголовное дело. Напомним, 25 ноября три судна «Бердянск», «Яны Капу», и «Никополь», которые принадлежат ВМС Украины, вошли в территориальные воды РФ, предприняли попытку прохода Керченского пролива и не реагировали на требование остановиться. Чтобы принудительно остановить корабли, пограничникам пришлось применять оружие. В результате три украинских члена экипажа получили лёгкие ранения, им уже оказали необходимую медицинскую помощь, сообщает ТАСС.

Тем временем Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал введение военного положения в стране из-за ситуации в Керченском проливе. Эту инициативу уже поддержал президент Незалежной Пётр Порошенко, рекомендовав рассмотреть вопрос Верховной раде 26 ноября во время закрытого заседания. Также в 19:00 состоится срочное заседание Совета безопасности ООН. Об этом сообщила постоянный представитель США при организации Никки Хейли на своей странице в Twitter.

Ранеев эфире посчитал , что подобная провокация украинских кораблей является подготовительным мероприятием перед агрессией против РФ со стороны США.

«Украина таким вот хамским путем идет в НАТО. Это делается для того, чтобы принять Украину, которую Россия якобы бесцеремонно унижает и обижает. Американцы сделают все, чтобы юридически оформить эту ситуацию и приступить к строительству баз у границ РФ. Складывается впечатление, что не за горами тот момент, когда будет реализована концепция глобального молниеносного удара, о котором США все больше говорят. Я думаю, что готовится агрессия в отношении РФ. А эти провокации – исходные подготовительные мероприятия. Другие страны НАТО сегодня не пойдут на конфликт с Россией, а вот американцы все делают, чтобы обострить ситуацию. Открыто они не вмешаются, но обозначат свое присутствие на Украине», - заявил сенатор.

В свою очередь, вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов в эфире НСН предположил, что из-за грядущих выборов на Украине, стоит ждать и других провокаций.

«Это всё выборная агитация и шумиха, не более того. Перед выборами они будут ещё устраивать такие провокации, показывая своему народу, какие россияне плохие», - убеждён вице-адмирал.

Интересно, что ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН отметил, что введение военного положения в стране поможет Петру Порошенко отложить выборы.

«Порошенко пытается втянуть Россию в конфликт, он ему нужен, он буквально стянул все силы в районе Донбасса, Азовского моря. Почему? Потому что приближаются выборы, которых он не хочет. Он понимает, что есть проблема. Введение военного положения, попытка разжечь более острую фазу конфликта, безусловно, даёт ему основания перенести эти выборы. А ему лишь бы день продержаться и ночь простоять. Это осознанная провокация, а заокеанские покровители поощряют такие действия», - заключил в эфире НСН Олейник.

Напомним, президентские выборы на Украине пройдут в конце марта 2019 года. Новый лидер должен быть избран на пятилетний срок. Ранее действующий президент страны Пётр Порошенко заявил, что объявит о своём возможном участии после старта предвыборной кампании. Она должна начаться на Украине 31 декабря.