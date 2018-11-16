Экс-депутат Рады рассказал, зачем Украине нужно задержание 15 судов

Бывший народный избранник Верховной рады в эфире НСН рассказал, что Россия теперь ужесточит позицию.

Азовское море может быть перекрыто Россией для захода украинских плавсредств. Такое мнение выразил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook. По его словам, это может стать ответом на задержание 15 судов, о чём ранее сообщили в Госпогранслужбе Украины.

в эфирепредположил, что Россия ужесточит свою позицию

«Россия не будет объявлять войну. Всегда происходят зеркальные ответы. Безусловно, она ужесточит позицию. От этого проиграет и Украина, и Россия. Эта акция, как и предыдущие, когда задерживались суда, – явно провокация. Порошенко пытается втянуть Россию в конфликт, он ему нужен, он буквально стянул все силы в районе Донбасса, Азовского моря. Почему? Потому что приближаются выборы, которых он не хочет. Он понимает, что есть проблема. Введение военного положения, попытка разжечь более острую фазу конфликта, безусловно, даёт ему основания перенести эти выборы. А ему лишь бы день продержаться и ночь простоять. Это осознанная провокация, а заокеанские покровители поощряют такие действия», - отметил Олейник.

Напомним, в Госпогранслужбе рассказали, что сейчас задержаны 15 судов из-за того, что они заходили в порты Крыма. Каким странам они принадлежат и сколько среди них российских, на данный момент неизвестно. Также в ведомстве сообщили о наблюдении за 940 «судами-нарушителями».