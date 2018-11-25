«По приказу США». Сенатор рассказал, кто стоит за провокацией Украины

РИА Новости

Сенатор Франц Клинцевич в эфире НСН заявил, что приказ устроить провокацию в российских водах ВМС Украины получили из Вашингтона.

МИД Украины обвинил Россию в неправомерном применении силы к трем украинским военным кораблям, совершающим переход из Одессы в Мариуполь. В Киеве расценили действия российских пограничников как нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву и двусторонней договорно-правовой базы.

Ранее в ВМС Украины сообщила, что российские пограничники протаранили украинский буксир, который вместе с двумя бронекатерами утром в воскресенье нарушил российскую границу и вошел в территориальные воды РФ. Как отметил в эфире НСН сенатор Франц Клинцевич, пограничники по закону должны были пресечь нарушение российской границы. Впрочем, нужно сначала выяснить, насколько достоверны сведения о таране украинского буксира.

«Пограничники совершенно правомерно начинают противодействовать незаконным действиям. И это то, на что рассчитывают украинцы, а точнее их американские друзья. Это они поставили задачу пойти на беспредел, ломиться в российские территориальные воды и спровоцировать на какие-то действия пограничников и военных, которые по закону, международному праву и Конституции России должны пресекать любые нарушения границы. Со стороны Украины это четко выраженная провокация», - заявил собеседник агентства.

По словам сенатора, любые меры, которые Россия предпримет в отношении кораблей-нарушителей, будут гипертрофированно высвечены во всех мировых СМИ, как неадекватные действия РФ в отношении «бедной и несчастной Украины».

«Украина таким вот хамским путем идет в НАТО. Это делается для того, чтобы потому в нарушение всяческих положений альянса принять Украину, которую Россия якобы бесцеремонно унижает и обижает. Американцы сделают все, чтобы юридически оформить эту ситуацию и приступить к строительству баз у границ РФ. Складывается впечатление, что американский Генштаб принял решение для создания полных условий и не за горами тот момент, когда будет реализована концепция глобального молниеносного удара, о котором США все больше говорят. Я думаю, что готовится агрессия в отношении РФ. А эти провокации – исходные подготовительные мероприятия, в которых Украине предписана роль мирового провокатора», – не исключил Клинцевич.

Он отметил, сегодняшняя провокация обязательно будет иметь последствия. И если Украина с ее «кораблями прошлого века» для российского флота не опасна, то с Шестым флотом ВМС США Москве придется считаться.

«Другие страны НАТО сегодня не пойдут на конфликт с Россией, а вот американцы все делают, чтобы обострить ситуацию. Открыто они не вмешаются, но обозначат свое присутствие на Украине очень серьезно. В Одессе и Николаеве мы вполне можем увидеть американские корабли. Поэтому нужно сделать крайнее жесткое предупреждение, а после не менее жестко пресекать все правонарушения со стороны Киева. У нас другого выхода нет. Нужно заканчивать демагогию, потому что уже идет унижение России, нарушение нашей территориальной целостности, незаконное пересечение границы, на которое мы не можем не реагировать», - заключил сенатор Франц Клинцевич.