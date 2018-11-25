Вице-адмирал: Взять Керченский пролив силой у Киева не получится

Фото ФСБ РФ

Вице-адмирал Пётр Святашов в эфире НСН заявил, что Черноморский флот готов пресечь украинские провокации в Азовском и Черном морях, если будет приказ.

Украина направила два артиллерийских судна класса «Гюрза» на помощь двум катерам и буксиру, которые якобы «столкнулись с российской агрессией», направляясь из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.

Как сообщили в крымском погрануправлении ФСБ, суда вышли из Бердянска и на предельной скорости следуют в район провокации.

Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов в эфире НСН заверил, что «Гюрзой» российских пограничников не запугать.

«Там зона Черноморского флота, наши ребята, если что, помогут. Как только будет приказ. Внутреннее море – это зона действия пограничников. В Керченском проливе разрешение на проход любым судам дает Россия. Без этого никто не может пройти его и войти в Азовское море. Украине, конечно, это не нравится. Но взять Керченский пролив силой у Киева не получится. Мы (Черноморский флот – НСН) пока терпим, но в любой момент готовы вступиться за пограничников», - заявил собеседник агентства.

Вице-адмирал подчеркнул, что никакого столкновения или «тарана буксира», как заявляют в Киеве, в зоне провокации не было. В противном случае, был бы подан сигнал «SOS», а также иск в международный арбитраж, которые разбирает все навигационные происшествия на море.

«Украина раздувает все просто. Если бы было донное столкновение, навал или тем более таран, мы бы услышали сигнал «SOS». Последовали бы материалы объективного контроля – фотографии, акты, описание происшествия, время, координаты, а разбирался бы во всем международный арбитраж. Любое навигационное происшествие с участием двух иностранных кораблей разбирается в международном арбитраже. Там больше провокации и украинской вони, чем повреждений на самом деле. Сигнала «SOS» никто не слышал, потому что капитан буксира не заявлял, что его атаковали. Все это бред! А если это и было, то буксир мог и сам подойти, чтобы сымитировать столкновение», - считает бывший начальник штаба ЧФ РФ.

По мнению вице-адмирала Святашова, провокация в Керченском проливе больше похожа на «предвыборную агитацию» и нужна для того, чтобы поднять рейтинг Порошенко.

«Это все выборная агитация и шумиха, не более того. Перед выборами они будут еще устраивать такие провокации, показывая своему народу, какие россияне плохие», - заключил Петр Святашов.

В Киеве уже заявили, что вышедшие из Бердянска артиллерийские украинские суда как положено запрашивали разрешение на прохождение Керченского пролива, однако ответа из портов Керчь и Кавказ не последовало.

Добавим, что из-за действий Украины Керченский пролив с утра закрыт для движения гражданских судов. Ранее сенатор Франц Клинцевич заявилв беседе с НСН, что за украинской провокацией в российских территориальных водах стоит Вашингтон.