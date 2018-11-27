Экс-депутат Рады обвинил оппонентов Трампа в инциденте в Керченском проливе

Бывший депутат Верховной рады рассказал НСН, почему Трамп не поддержал позицию Киева в провокациях в Азовском море.

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал столкновение российских и украинских кораблей в Керченском проливе. По словам Трампа, Соединенным Штатам «не нравится, что происходит». Глава Белого дома выразил надежду на то, что ситуация будет исправлена, уточнив, что над этим уже работают европейские лидеры.

Инцидент в Керченском проливе, где 25 ноября российским пограничникам пришлось задержать три украинских корабля, нарушивших госграницу РФ и не реагировавших на требование остановиться, в России уже расценили как провокацию со стороны Украины. Более того, эксперты допускают, что на эту акцию Киеву дал отмашку Вашингтон. Однако, заметил в эфире НСН депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров, это не означает, что именно Трамп поручил Порошенко обострить отношения с Россией.

«Украинская власть выполняет исключительно то, что ей говорят, в том числе американцы, причем необязательно из команды Трампа. Сегодня демократы контролируют украинскую элиту. Господин Трамп все не может никак определиться, нужно садиться за стол переговоров, вести дискуссии по тем или иным горячим точкам, включая Украину, или не нужно. Он руководствуется исключительно своими политическими интересами внутри своего государства. А то, что происходит у нас, это как раз результат нестабильности внутри Америки. Я думаю, что подавляющее большинство проблем, и не только на Украине, а в принципе в мире, происходит из-за нестабильной ситуации в Америке и позиции Трампа. Если бы господин Трамп имел какую-то четкую позицию по многим вопросам, включая Украину, я думаю, таких конфликтов бы не было», — заявил экс-депутат Рады.

Спиридон Килинкаров добавил, что из-за того, что президент США не может навести порядок в собственном государстве, возникают подобные конфликты между Россией и Украиной.

«Трамп может делать любые заявления, но пока он для себя не примет каких бы то ни было решений, не будет последовательно их реализовывать в жизни, а будет вестись на всякого рода провокации внутри своего государства, у нас будут такие же проблемы», — сказал собеседник НСН.

Ранее в РАН допустили, что инцидент в Керченском проливе омрачит встречу президента Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20, который пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря. Экс-депутат Верховной рады пояснил НСН, что именно этого и добиваются киевские власти по указу американских демократов.