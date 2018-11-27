Экс-депутат Рады обвинил оппонентов Трампа в инциденте в Керченском проливе

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал столкновение российских и украинских кораблей в Керченском проливе. По словам Трампа, Соединенным Штатам «не нравится, что происходит». Глава Белого дома выразил надежду на то, что ситуация будет исправлена, уточнив, что над этим уже работают европейские лидеры.
Инцидент в Керченском проливе, где 25 ноября российским пограничникам пришлось задержать три украинских корабля, нарушивших госграницу РФ и не реагировавших на требование остановиться, в России уже расценили как провокацию со стороны Украины. Более того, эксперты допускают, что на эту акцию Киеву дал отмашку Вашингтон. Однако, заметил в эфире НСН депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров, это не означает, что именно Трамп поручил Порошенко обострить отношения с Россией.
«Украинская власть выполняет исключительно то, что ей говорят, в том числе американцы, причем необязательно из команды Трампа. Сегодня демократы контролируют украинскую элиту. Господин Трамп все не может никак определиться, нужно садиться за стол переговоров, вести дискуссии по тем или иным горячим точкам, включая Украину, или не нужно. Он руководствуется исключительно своими политическими интересами внутри своего государства. А то, что происходит у нас, это как раз результат нестабильности внутри Америки. Я думаю, что подавляющее большинство проблем, и не только на Украине, а в принципе в мире, происходит из-за нестабильной ситуации в Америке и позиции Трампа. Если бы господин Трамп имел какую-то четкую позицию по многим вопросам, включая Украину, я думаю, таких конфликтов бы не было», — заявил экс-депутат Рады.
Спиридон Килинкаров добавил, что из-за того, что президент США не может навести порядок в собственном государстве, возникают подобные конфликты между Россией и Украиной.
«Трамп может делать любые заявления, но пока он для себя не примет каких бы то ни было решений, не будет последовательно их реализовывать в жизни, а будет вестись на всякого рода провокации внутри своего государства, у нас будут такие же проблемы», — сказал собеседник НСН.
Ранее в РАН допустили, что инцидент в Керченском проливе омрачит встречу президента Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20, который пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря. Экс-депутат Верховной рады пояснил НСН, что именно этого и добиваются киевские власти по указу американских демократов.
О том, что за украинскими провокациями могут стоять оппоненты Трампа, также сигнализирует отношение американского лидера к президенту Порошенко. Ранее СМИ обратили внимание на то, что во время визита в Париж глава Белого дома не стал пожимать руку своему украинскому коллеге. Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин объяснил это тем, что для Трампа и его семьи Петр Порошенко является сбитым летчиком, постоянно несущий им какие-то проблемы. Схожую точку зрения в эфире НСН выразил Спиридон Килинкаров.
«Порошенко — не фаворит Трампа, это я вам точно могу сказать, с учетом всех событий, которые произошли на Украине, в связи с делом Манафорта и так далее. По инерции, на протяжении первых полутора-двух лет украинская власть шла в фарватере демократов, то есть оппонентов Трампа. Этого тоже никто не забыл», — рассказал он.
Экс-депутат Рады добавил, что конфликт внутри Соединенных Штатов, который в результате приводит к таким инцидентам, как в Керченском проливе, будет продолжаться еще долго, в том числе, из-за безуспешных стараний Трампа наладить отношения с Россией.
«Антироссийский тренд настолько уже утвердился в США, Великобритании и Европе, что Трамп боится жестко переломить эту ситуацию и сказать, что восстановление нормальных взаимоотношений с Россией — в интересах США. Он вяло пытается это делать, но у него как-то плохо это получается. Поэтому этот конфликт, я думаю, будет долгим и изнурительным. Два года уже Трамп президент, а мы никак не можем выбраться из этого замкнутого круга. Все накаляется обстановка и в мире, и в Украине, и в наших взаимоотношениях, потому что слишком много тут игроков второго плана, которые играют первую роль», — заключил собеседник НСН.
Напомним, что в связи с инцидентом в Керченском проливе на Украине решили ввести военное положение. Решение Петра Порошенко сначала одобрил Совет национальной безопасности и обороны страны, а затем Верховная рада. Согласно решению украинского парламента, военное положение будет действовать с 28 ноября в течение 30 дней в десяти регионах страны: Луганской, Винницкой, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Донецкой и Запорожской областях. Также режим будет действовать в районе побережий Черного и Азовского морей.