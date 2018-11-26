Американист: США организовали украинскую провокацию для выхода из ДРСМД

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Эксперт в эфире НСН предположил, что провокация была осуществлена, чтобы потребовать уступок по Сирии или сотрудничества по КНДР.

Президент Украины Пётр Порошенко должен провести переговоры с генсекретарём НАТО Йенсом Столтенбергом по поводу ситуации с задержанием трёх кораблей российскими пограничниками. Напомним, инцидент произошёл 25 ноября из-за нарушения границы РФ. Также планируются консультации с главами ряда стран.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН предположил, что провокация со стороны Украины связана с желанием пробиться в НАТО «хамским путём». Как предположил сенатор, задачу на такой беспредел они поддержали со стороны США.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в эфире НСН допустил, что отмашку Киеву на провокацию дал Вашингтон.

«Политическая обстановка внутри США и за их пределами способствует тому, что США вполне могли дать отмашку Киеву, чтобы резко обострить российско-украинские отношения. Сейчас администрация анализирует итоги выборов, во внешней политике намечены пять основных направлений. Отношения с Россией считаются одним из самых главных. На первое место выдвигается судьба ДРСМД. Вашингтон берёт курс на осложнение всех отношений с Россией. Осложнение российско-украинских отношений может быть одним из факторов, который может быть использован, чтобы оправдать выход из договора по ракетам средней и меньшей дальности, чтобы именно сдерживать агрессию России», - предположил американист.

По словам Владимира Васильева, задержание кораблей может быть использовано США для усиления позиций перед переговорами президента страны Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

«Эта провокация произошла за несколько дней до саммита большой двадцатки, где планируется встреча между президентами России и США. Если на первое место встанет вопрос о судьбе ДРСМД, то любое осложнение отношений с Украиной может быть использовано в качестве аргумента. США явно заинтересованы в создании напряжённости на европейском континенте, чтобы выйти из ДРСМД», - отметил собеседник НСН.

В то же время главный научный сотрудник Института США и Канады РАН предположил, что выходом из ДРСМД Вашингтон намекает РФ, что рассматривает весь европейский континент «как потенциальное поле размещения ракет малой и средней дальности». В то же время обострение российско-украинских отношений Вашингтону нужно для решения северокорейского вопроса.

«Может быть, будет попытка разыграть украинскую карту и её на что-то обменять: уступки в Сирии или большее участие России в урегулировании Северокорейской проблемы. У американцев сегодня застопорилось решение проблемы на Корейском полуострове», - убеждён Васильев.

Напомним, Совет национальной безопасности Украины поддержал введение военного положения в стране. Это решение одобрил президент Пётр Порошенко. Он же рекомендовал Верховной раде рассмотреть инициативу во время закрытого заседания. Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН заявил, что парламент поддержит решение, несмотря на нежелание народа.