Человек жестов. О чём говорит отказ Трампа пожать руку Порошенко?

ФОТО: Дональд Трамп // flickr.com

Украинский политолог объяснил НСН, что хотел сказать американский лидер коллеге, не подав ему руки публично.

Президент США Дональд Трамп не удостоил рукопожатия своего украинского коллегу Петра Порошенко во время визита в Париж по случаю столетия окончания Первой мировой войны. В сети появилось видео, где видно, как американский лидер жмёт руки французскому президенту Эммануэлю Макрону, приветствует его супругу, а также канцлера Германии Ангелу Меркель, однако оставляет без внимания Порошенко, стоящего во втором ряду.

Бывший советник Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН назвал неслучайным этот жест американского лидера. По его мнению, Трамп намеренно обошёл вниманием Порошенко, чтобы показать тому свою неприязнь.

«Это событие. Трамп целенаправленно показал, что он не видит Порошенко в упор. И здесь ни при чём российское телевидение, потому что это показали разные каналы, в том числе и французский. Там совершенно очевидно, что Трамп как бы стёр человека. И потом, до этого он встречался с Порошенко, жал ему руку, общался, выступал с ним вдвоём с ним на пресс-конференциях. А тут просто проигнорировал. Он посмотрел на него как на пустое место», — заметил политолог.

В то же время украинский президент явно не захотел предпринимать сам попытки поздороваться, а ждал инициативы от Трампа, отметил Соскин.

«А Порошенко был очень набундючений (напыщенный — прим. НСН), у него было хамское лицо. Более того, логично было бы, раз он видел, что Трамп двигается в эту сторону, ножками своими чуть-чуть посуетиться и подойти к проходу. Но он же этого не сделал. То есть он демонстративно ждал, что Трамп на него прореагирует, а тот этого не сделал. Трампу он неприятен», — заключил Соскин.

Солидарна, по его мнению, с президентом США и его супруга Меланья, так как Порошенко олицетворяет и для неё, и для всей семьи Трампов негатив и проблемы.

«Следом за Трампом шла его жена Меланья. А для неё Порошенко — бридке творiння (гадкое создание — прим. НСН). Я думаю, что он у неё вызывает те же эмоции, как если бы она смотрела на здоровенную жабу. Поэтому Трамп ещё раз подчеркнул солидарность со своей женой. Он и его семья не воспринимают Порошенко. Он для них сбитый лётчик, человек, несущий им всё время какие-то проблемы», — заявил Соскин.

Эксперт отметил, что можно трактовать невнимание американского лидера как его отношение к Украине в целом при нынешнем президенте. Особенно чётко, по его мнению, это читается на фоне дружеского рукопожатия российскому лидеру.

«И на этом фоне интересно выглядит то, что он так тепло пожал руку Путину. Трамп же человек символов, жестов. Поэтому тем, как он среагировал на Путина и на Порошенко, он показал, что ждёт Украину, если Порошенко и дальше будет в её главе. И здесь нельзя питать никаких иллюзий. Потому что Меркель не будет, Макрон — не политик. Тогда кто? Где союзники Украины? Коалиция в Европе разваливается», — заметил собеседник НСН.

В заключение он добавил — и у Трампа, и у Путина явно есть компромат на Порошенко. Однако рассекречивать эти данные они почему-то не спешат.

«У Трампа есть досье на Порошенко. А был бы Путин ваш чуть посмелее, да опубликовал бы полностью [своё] досье на него со всеми его делами, которые есть за ним ещё с младых ногтей. Когда он ещё фарцевал в Одесской области и в Молдавии. А так, видимо, главной вашей кремлёвской башне надо, чтобы это плавало в ополонке (проруби — прим. НСН). Терпите, раз он вам нравится», — заключил Соскин.

Добавим, сам Порошенко пришёл в ярость после встречи в Париже от вопроса журналистов о том, почему Трамп не подал ему руки. «Все, что вы говорите — это враньё», — сказал Порошенко. «Всё — что говорит русское телевидение», — добавил он.