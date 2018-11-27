РАН: Инцидент в Керченском проливе омрачит встречу Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп дал оценку ситуации в Керченском проливе, где 25 ноября российским пограничникам пришлось задержать три украинских корабля, которые нарушили госграницу РФ и не реагировали на требование остановиться. Как подчеркнул американский лидер, США «не нравится, что происходит». Однако, Трамп «не накинулся» с обвинениями в адрес России и не поддержал позицию Киева. Более того, действия российских пограничников Трамп не стал называть агрессией, в отличие от госсекретаря США Майкла Помпео, который заявил о решительной поддержке Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Украины.
Тем не менее, говорить о том, что Трамп поможет разрешить сложившуюся ситуацию в пользу России, не стоит, заметил в эфире НСН эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.
Блохин добавил, что постпред США при ООН Никки Хейли ранее заявила, что инцидент в Керченском проливе может еще больше ухудшить российско-американские отношения. Политолог отметил, что это заявление было сделано в преддверии встречи лидеров России и США на полях саммита G20 в Аргентине 30 ноября-1 декабря.
Напомним, что в связи с инцидентом в Черном море с 28 ноября на Украине введут военное положение. Оно будет действовать в течение 30 дней. Такое решение уже поддержано Советом национальной безопасности и обороне, президентом страны и Верховной радой.