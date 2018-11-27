РАН: Инцидент в Керченском проливе омрачит встречу Путина и Трампа

Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН пояснил НСН позицию главы США о провокации украинских судов.

Президент США Дональд Трамп дал оценку ситуации в Керченском проливе, где 25 ноября российским пограничникам пришлось задержать три украинских корабля, которые нарушили госграницу РФ и не реагировали на требование остановиться. Как подчеркнул американский лидер, США «не нравится, что происходит». Однако, Трамп «не накинулся» с обвинениями в адрес России и не поддержал позицию Киева. Более того, действия российских пограничников Трамп не стал называть агрессией, в отличие от госсекретаря США Майкла Помпео, который заявил о решительной поддержке Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Украины.

Тем не менее, говорить о том, что Трамп поможет разрешить сложившуюся ситуацию в пользу России, не стоит, заметил в эфире НСН эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«Я бы не стал размышлять в ту сторону, что Трамп пытается как-то нормализовать эту обстановку, потому что я думаю, что эта провокация будет поводом для еще большего, вполне возможно, санкционного и военно-политического давления на Россию. Очевидно, что сейчас Порошенко пытается выслужиться перед Западом. Пытается показать, что он является бастионом сдерживания России, чтобы получить еще больше денег и финансирования. Поэтому здесь не стоит говорить о том, что Трамп сейчас пытается умиротворить Порошенко. Напомню, что именно при Трампе Украина стала получать летальное оружие, Javelin. Обама все-таки не решался поставлять Украине вооружение», — рассказал политолог.Блохин добавил, что постпред США при ООН Никки Хейли ранее заявила, что инцидент в Керченском проливе может еще больше ухудшить российско-американские отношения. Политолог отметил, что это заявление было сделано в преддверии встречи лидеров России и США на полях саммита G20 в Аргентине 30 ноября-1 декабря.Напомним, что в связи с инцидентом в Черном море с 28 ноября на Украине введут военное положение. Оно будет действовать в течение 30 дней. Такое решение уже поддержано Советом национальной безопасности и обороне, президентом страны и Верховной радой.