«Договорняк» в действии. В десяти регионах Украины введут военное положение

Режим будет действовать с 28 ноября. Он затронет также районы побережий Черноморского и Азовского морей.

Верховная рада поддержала введение военного положения в ряде регионов Украины. Режим будет действовать в течение 30 дней с 28 ноября. Сначала военное положение было введено в восьми регионах: Луганской, Винницкой, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. Позже к ним решили добавить Донецкую и Запорожскую области. Также режим будет действовать в районе побережий Чёрного и Азовского морей. Информация содержится в законопроекте, который опубликован на сайте Верховной рады.

Стоит отметить, что изначально с предложение ввести военное положение выступил Совет национальной безопасности Украины. Инициативу поддержал президент страны Пётр Порошенко и призвал парламент рассмотреть вопрос на внеочередном закрытом заседании.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН заявил, что предложение о введение военного положения будет принято, поскольку в парламенте «есть договорняк».

«Народ не воспринимает это решение. Мой прогноз - [Верховная рада] проголосует [за введение военного положения]. Тем более, это будет закрытое заседание. Никто даже не узнает, какой будет результат электронный. Там есть договорняк, поэтому не ищите, что кто-то будет стоять за интересы народа», - убеждён бывший депутат.

В свою очередь, бывший советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН предположил, что Порошенко выступил за предложение СНБО, чтобы сохранить власть.

«Он хочет остаться на посту президента. У него есть один вариант — развязать войну с Россией. Срочно нужны деньги от Международного валютного фонда, от Евросоюза и США. А как они их дадут? Они их могут дать только в одном случае — если начнутся прямые боевые действия между Россией и Украиной. Чтобы их начать, надо ввести военное положение», - считает политолог.

В то же время член комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН предположил, что главной целью Порошенко является срыв выборов в марте 2019 года. Изначально режим предлагалось ввести на 60 дней. И только вечером 26 ноября Пётр Порошенко заявил, что срок нужно сократить до 30 дней, чтобы оно «не накладывалось на избирательную кампанию». Интересно, что о сокращении срока президент Украины сообщил практически через день после того, как поддержал решение о введении военного положения.