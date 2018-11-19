Понедельник
19 ноября
USD 65.99
EUR 74.9
Горячие новости

Умаров назвал игру про вампиров в Чечне «идеологическим геноцидом»

19 Ноября 2018 в 14:48
Умаров назвал игру про вампиров в Чечне «идеологическим геноцидом»

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства Чеченской Республики Джамбулат Умаров обвинил создателей пятой версии настольной ролевой игры Vampire: The Masquerade, в которой описаны «чеченцы-вампиры» во главе с «султаном Рамзаном», в идеологическом геноциде. Об этом министр заявил на пресс-конференции НСН.

«Сейчас мы видим идеологический геноцид чеченского народа. Еще не понятно, что хуже, физический или идеологический. Это идеологический, духовный. Люди не хотят, чтобы к нам кто-то приезжал. Люди хотят, чтобы на карте вообще не было чеченцев. Я очень надеюсь, что мое государство и международное право, мне и каждому чеченцу поможет в том, чтобы заслуженно, справедливо и сурово наказать этих негодяев», — сказал Джамбулат Умаров.

Напомним, что в НСН прошла пресс-конференция, посвященная скандалу вокруг игры про «чеченцев-вампиров», выпущенной студией Wolf Studio в компании Paradox Interactive. После того, как релиз вызвал возмущение представителей ЛГБТ-сообщества, в компании сообщили о расформировании студии. Однако, заявил министр печати Чечни на пресс-конференции НСН, этого недостаточно для извинения перед чеченским народом за «величайшее оскорбление». Умаров рассказал, что авторы оскорбительной игры могли бы в качестве извинения издать новую книгу о достоинствах чеченского народа и их региона. Министр также выразил надежду на извинения в денежном эквиваленте.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.