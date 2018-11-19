Умаров: Расформирование студии-создателя игры про вампиров не удовлетворит Чечню

Последняя версия настольной игры Vampire: The Masquerade, в которой описаны чеченцы-вампиры во главе с «султаном Рамзаном» является величайшим оскорблением чеченскому народу, которое не может быть искуплено расформированием студии создателей White Wolf, заявил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства Чеченской Республики Джамбулат Умаров заявил на пресс-конференции НСН.

«Та бумаженция, которая в виде каких-то расформирований, смены руководства и потом там скромненько слово извинения не умещалось даже в контексте, это нас не удовлетворит, потому что мы чеченцы, точно так же как и еврейский народ, как и все остальные народы, которые подверглись геноциду, которые пережили очень много трагических историй в своей истории, тоже рассчитываем на то, что ответственные за это дело организации на основе международного права вынесут свое решение. Мы вообще не хотим, чтобы существовала такая компания, как White Wolf. Мы считаем, что это нацисты в современной одежде», — заявил Умаров.

Министр печати Чечни добавил, что надеется на конкретные извинения от создателей игры и хотел бы услышать их в денежном эквиваленте.

Отметим, что разработка White Wolf также вызвала возмущение ЛГБТ-сообщества, так как в игре также упоминаются преследования представителей сексуальных меньшинств в Чечне, которые якобы используют для того чтобы отвлечь внимание общества от вампиров. В компании извинились перед ЛГБТ-сообществом.

Напомним, что в пресс-центре НСН проходит пресс-конференция, посвященная скандальной игре. Ранее стало известно о расформировании студии-создателя игры.