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Общество

В Чечне рассказали, какие извинения могут принять от создателей игры про вампиров

19 Ноября 2018 в 14:31
В Чечне рассказали, какие извинения могут принять от создателей игры про вампиров
Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской республики в пресс-центре НСН 

В качестве извинений за оскорбившую чеченский народ настольную ролевую игру Vampire: The Masquerade, авторы могут издать книгу, рассказывающую о достоинствах чеченцев и их региона, заявил на пресс-конференции НСН министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства Чеченской Республики Джамбулат Умаров. Выйти на авторов министр надеется с помощью студии-локализатора резонансной игры.

«Если найдем [авторов], то в качестве извинений эта компания издаст новую книгу, которая будет учить добру, которая наоборот привлечет и инвесторов, и просто туристов в Чеченскую Республику, и откроет мировой общественности истинную правду о том, кто такие чеченцы», — рассказал Джамбулат Умаров.

Кроме того, он не исключил и других форм взыскания компенсации с авторов игры, в том числе финансовых. По его словам, республика будет добиваться справедливости через международные суды и организации. 

Ранее министр заявил, что расформирование студии White Wolf, выпустившей резонансную игру, не удовлетворит оскорбленный чеченский народ. В свою очередь, генеральный директор студии-локализатора настольной ролевой игры Vampire: The Masquerade. 20-th Anniversary Edition«Studio 101» Александр Ермаков заявил об отказе издавать книгу с главой о «чеченцах-вампирах».

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