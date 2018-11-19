В Чечне рассказали, какие извинения могут принять от создателей игры про вампиров

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской республики в пресс-центре НСН

В качестве извинений за оскорбившую чеченский народ настольную ролевую игру Vampire: The Masquerade, авторы могут издать книгу, рассказывающую о достоинствах чеченцев и их региона, заявил на пресс-конференции НСН министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства Чеченской Республики Джамбулат Умаров. Выйти на авторов министр надеется с помощью студии-локализатора резонансной игры.

«Если найдем [авторов], то в качестве извинений эта компания издаст новую книгу, которая будет учить добру, которая наоборот привлечет и инвесторов, и просто туристов в Чеченскую Республику, и откроет мировой общественности истинную правду о том, кто такие чеченцы», — рассказал Джамбулат Умаров.

Кроме того, он не исключил и других форм взыскания компенсации с авторов игры, в том числе финансовых. По его словам, республика будет добиваться справедливости через международные суды и организации.

Ранее министр заявил, что расформирование студии White Wolf, выпустившей резонансную игру, не удовлетворит оскорбленный чеченский народ. В свою очередь, генеральный директор студии-локализатора настольной ролевой игры Vampire: The Masquerade. 20-th Anniversary Edition«Studio 101» Александр Ермаков заявил об отказе издавать книгу с главой о «чеченцах-вампирах».