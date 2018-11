19.11.2018 состоится пресс-конференция, посвящённая скандалу разгоревшемуся вокруг игры о вампирах

19.11.2018 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Кто поселил в Чечне вампиров?»

Американская компания White Wolf выпустила пятую версию настольной ролевой игры Vampire: The Masquerade, в которой описаны чеченцы-вампиры во главе с «султаном Рамзаном». В игре также упоминаются преследования представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне, которые якобы используют для того чтобы отвлечь внимание общества от вампиров. Эти факты вызвали волну возмущений у чеченской общественности. Так, пресс-служба правительства Чечни заявила, что эта игра - часть компании по очернению России и Рамзана Кадырова. ЛГБТ-сообщество также возмущено и считает игру издёвкой. Авторы игры уже принесли свои извинения, но, пока что, только ЛГБТ-сообществу. Скандал нарастает ежедневно, и министр печати Чеченской Республики Джамбулат Умаров уже заявил в эфире НСН, что изучает вариант судебных тяжб с разработчиками игры.

В ходе пресс-конференции, её участники подробнее расскажут о всех претензиях к авторам игры, а также подробнее о самой игре.

Участники пресс-конференции:

- Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства Чеченской Республики Джамбулат Умаров;

- Генеральный директор студии-локализатора настольной ролевой игры Vampire: The Masquerade. 20-th Anniversary Edition«Studio 101» Александр Ермаков;

- Выпускающий редактор студии-локализатора настольной ролевой игры Vampire: The Masquerade. 20-th Anniversary Edition «Studio 101» Анастасия Гастева.

- Директор по маркетингу студии-локализатора настольной ролевой игры Vampire: The Masquerade. 20-th Anniversary Edition «Studio 101» Алексей Черняк.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

