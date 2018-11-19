«Населившую» Чечню вампирами студию по созданию игр расформировали

Компания Paradox Interactive расформировала студию по созданию настольных игр White Wolf, стоявшую за выпуском игры про населенную вампирами Чечню. Об этом на сайте организации сообщил вице-президент по развитию бизнеса компании Шамс Джорджани.

По его словам, команда студии White Wolf будет реструктурирована и интегрирована в компанию Paradox Interactive. Студия перестанет существовать как отдельная структура.

Отметим, что решение было принято после скандала с выпуском последней части игры Vampire: The Masquerade, в которой, по легенде, Чечней управляет клан вампиров, а преследования представителей ЛГБТ-сообществ — манипуляции СМИ для того, чтобы скрывать их существование.

Эти факты вызвали волну возмущений у чеченской общественности. Так, пресс-служба правительства Чечни заявила, что эта игра - часть компании по очернению России и Рамзана Кадырова. ЛГБТ-сообщество также возмущено и считает игру издёвкой. Авторы игры уже принесли свои извинения, но, пока что, только ЛГБТ-сообществу.

Примечательно, что о расформировании White Wolf стало известно после рассылки о пресс-конференции НСН, посвященной скандалу вокруг игры. На пресс-конференции НСН, которая состоится 19 ноября, министр печати Чеченской Республики Джамбулат Умаров встретится с представителями студии-локализатора настольной ролевой игры Vampire: The Masquerade. 20-th Anniversary Edition «Studio 101» и обсудит резонансное развлечение. Интернет-трансляции доступна здесь.