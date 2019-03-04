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Адвокат: Дело «формалиновых» врачей должно оздоровить медицинское сообщество

4 Марта 2019 в 14:31
Адвокат: Дело «формалиновых» врачей должно оздоровить медицинское сообщество

Адвокат Дмитрий Миняев, представляющий интересы семьи погибшей от халатности ульяновских врачей Екатерины Федяевой, заявил на пресс-конференции НСН, что скандальное дело должно стать поводом недобросовестным специалистам задуматься о смене профессии.

«Если в Верховном суде приговор [врачам] оставят без изменений, мы будем и в ЕСПЧ добиваться правды. В этой ситуации человека не вернешь, как и не вернешь здоровья его матерям. Единственное правильное в этом случае действие, как мы считаем, это справедливое наказание врачам, чтобы другие подумали очень серьезно над тем, что они делают. Если это врачи от Бога, то есть они готовы работать, спасать людей, чтобы они продолжали работать и спасать детей. А если они по каким-то причинам преследуют какие-то корыстные свои цели, то может быть, задуматься о цели работы. Не сетовать постоянно на плохие условия труда, а принять в своей жизни важное решение. Ведь спасение жизни людей и какие-то материальные составляющие никак несовместимы», — заметил правозащитник.

Ранее мать погибшей Галина Барышникова рассказала на пресс-конференции НСН о начале трагической истории и о том, что не согласна с судебным решением. В свою очередь, адвокат Миняев обвинил ульяновских врачей, допустивших роковую ошибку во время операции Федяевой, в умышленном сокрытии своего преступления и в показухе.

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