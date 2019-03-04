Мать погибшей от формалина не знает, доживет ли до компенсации

Мать Екатерины Федяевой, погибшей от врачебной ошибки в апреле 2018 года, не согласна с решением суда. Галина Барышникова призналась на пресс-конференции НСН, что не уверена, что доживет до окончания выплат положенной ей компенсации от больницы.

«Присудили мне полтора миллиона с просьбой, чтобы эту компенсацию разделить на 10 месяцев с выплатой по 150 тысяч. Я буду ходатайствовать, потому что я не знаю, доживу я эти 10 месяцев или нет. У меня хронические заболевания, здоровье. С этим решением я не согласна. Эти врачи-убийцы работали в этой организации», — сказала Галина Барышникова.

Ее адвокат Дмитрий Миняев добавил, что в России тысячи врачей каждый день борются за жизнб здоровье людей, и не все поступают таким образом со своим пациентом, как сотрудники МСЧ им Егорова в Ульяновске. По его словам, из материалов уголовного дела следует, что у врачей, проводивших Екатерине Федяевой плановую операцию, был умысел скрыть свою ошибку и это должно быть отягчающим обстоятельством.

Напомним, что 15 марта 2018 года на плановую операцию по лапараскопическому удалению кисты в МСЧ имени Егорова в Ульяновске легла 28-летняя Екатерина Федяева. В конце операции медиками была допущена чудовищная халатность: брюшная полость девушки была промыта формалином вместо физраствора. Испугавшись последствий собственной грубейшей ошибки, медики решили утаить произошедшее и не оказали пациентке требуемую помощь. Когда у пациентки начались осложнения, её пришлось отправить в Москву, в институт Бурназяна, где и была обнаружена роковая ошибка. Врачи уже не смогли помочь девушке, которая скончалась 5 апреля. 7 декабря четырем медикам вынесли приговор, по которому они получили условные сроки, а один врач-анестезиолог был оправдан. Родные погибшей категорически не согласны с решением суда.

