Адвокат обвинил «формалиновых» врачей в показухе

Врачи, от ошибки которых погибла 28-летняя Екатерина Федяева, пытались скрыть свое преступление и вместо того, чтобы помочь пациентке, просто поддерживали ее внешний вид для родных, заявил адвокат Дмитрий Миняев на пресс-конференции НСН.

«После операции Екатерина лежала в палате, и все действия бригады были направлены на то, чтобы поддержать визуальный эффект перед родственниками. То есть человеку вводили аппараты, до сих пор неизвестно какие, и более-менее поддерживали внешний вид. Больница закрылась, сразу перевели в реанимацию и после этого проводили с ней комплекс реанимационных действий», — рассказал адвокат.

По его словам, всю ночь команда врачей в реанимации пыталась спасти Екатерину Федяеву, но не могли оказать нужную помощь, так как не знали о ранее введенном ей формалине. Узнали в больнице об ошибке врачей во время плановой операции только на утро следующего дня. Адвокат Миняев уверен, что за то время, которое прошло с момента операции до того, как стала известна причина ухудшения состояния девушки, могли предприниматься действия по ее спасению, но вместо этого врачи пытались скрыть свою ошибку.

Напомним, что 15 марта 2018 года на плановую операцию по лапараскопическому удалению кисты в МСЧ имени Егорова в Ульяновске легла 28-летняя Екатерина Федяева. В конце операции медиками была допущена чудовищная халатность: брюшная полость девушки была промыта формалином вместо физраствора. Испугавшись последствий собственной грубейшей ошибки, медики решили утаить произошедшее и не оказали пациентке требуемую помощь. Когда у пациентки начались осложнения, её пришлось отправить в Москву, в институт Бурназяна, где и была обнаружена роковая ошибка. Врачи уже не смогли помочь девушке, которая скончалась 5 апреля. 7 декабря четырем медикам вынесли приговор, по которому они получили условные сроки, а один врач-анестезиолог был оправдан. Родные погибшей категорически не согласны с решением суда.