Мать погибшей от халатности «формалиновых» врачей раскрыла детали трагедии

Мать погибшей от халатности ульяновских врачей 28-летней девушки рассказала на пресс-конференции НСН детали жуткой истории.

По ее словам, ее дочь Екатерина Федяева легла на плановую операцию по лапараскопическому удалению кисты в МСЧ имени Егорова в Ульяновске. О том, что вместо физраствора ей ввели формалин, врачи никому не сказали, заявила мать погибшей.

«Кате ввели формалин, и это было известно всем. О ЧП не доложили ни руководству больницы, ни дежурным врачам, ни родным. Просто отправили в общую палату подышать кислородом. У нее тряслись руки ноги, глаза закатывались. Катя тяжело очень отходила. Сказали от наркоза. О том, что ввели формалин ни заведующая отделением, которая делала операцию, Родионова, ни заведующий отделением реанимации Алимов, ни врач, которая принимала участие, Гельназ Жалалетдинова, никто не сказали», — поделилась Галина Барышникова.

По ее словам, после операции, которая началась в 10 часов утра, и до 7 часов вечера ее дочери сделали два укола анальгина и дежурный врач, которым была Гельназ Жалалетдинова, принесла ей пакетик «Смекты». Барышникова добавила, что такое лечение назначила, как сказали родным, заслуженный врач Родионова.

«Я только ушла в 19 часов из общей палаты, когда Кате сделала укол медсестра, и она тихо заснула, ничего не говорила. Дежурный врач Жалалетдинова сказала, “идите домой, все будет хорошо, она под присмотром”. На следующий день, 16 числа она все еще находилась в Общей палате. У нее было давление 20/40, глаза ничего не видели. Родным никто не говорил, что ей ввели формалин. Врачи, которые ввели формалин, ушли домой», — поделилась мать погибшей девушки.

По ее данным, дежурный врач Жалалетдинова позвонила Родиновой и спросила, что делать, в связи с ухудшением состояния Федяевой. Та сказала переводить в реанимацию. Однако там не смогли назначить Екатерине правильного лечения, так как не знали о введении формалина, о чем не было отметок ни в одной карте.

«Мы узнали о введении формалина только в областной больнице, где-то между 18 и 20 часами 16 числа. Вышел дежурный врач и сказал, что ей ввели десятикратную смертельную дозу формалина», — рассказала Барышникова.

Напомним, что врачи не смогли помочь Екатерине Федяевой и она скончалась 5 апреля. Трансляцию пресс-конференции НСН, посвященную этой трагедии, можно посмотреть здесь.