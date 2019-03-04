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Адвокат заявил о противоречиях в деле «формалиновых» врачей

4 Марта 2019 в 13:43
Адвокат заявил о противоречиях в деле «формалиновых» врачей

Адвокат Дмитрий Миняев заявил на пресс-конференции НСН, что ульяновские врачи вместо того, чтобы спасать Екатерину Федяеву, чье состояние ухудшилось из-за их ошибки, пытались скрыть следы своей халатности или преступления.

«Все действия врачей были направлены не на спасение больного человека, не на оказание ему помощи, а на сокрытие следов своего преступления. Преступление либо халатность это было, устанавливало следствие. Но в материалах дела есть огромное количество противоречий»,— сказал адвокат.

По его словам, следствие и суд не изучили в должной степени, каким образом формалин, смертельную дозу которого ввели Федяевой во время плановой операции, попал в операционную.

«Смерть Федяевой была результатом последовательных действий всех врачей, участвовавших в операции. Как во время операции, так и после. После операции прошло чуть более 24 часов, когда больному нужной помощи не оказывалось. Брюшная полость была промыта обычной нечистой водой, из-за чего действие формалина не смягчалось ,а удлинялось», — отметил юрист.

Ранее мать погибшей девушки Галина Барышникова рассказала на пресс-конференции НСН о начале трагической истории.

Напомним, что 15 марта  2018 года на плановую операцию по лапараскопическому удалению кисты в МСЧ имени Егорова в Ульяновске легла 28-летняя Екатерина Федяева. В конце операции медиками была допущена чудовищная халатность: брюшная полость девушки была промыта формалином вместо физраствора. Испугавшись последствий собственной грубейшей ошибки, медики решили утаить произошедшее и не оказали пациентке требуемую помощь. Когда у пациентки начались осложнения, её пришлось отправить в Москву, в институт Бурназяна, где и была обнаружена роковая ошибка. Врачи уже не смогли помочь девушке, которая скончалась 5 апреля. 7 декабря четырем медикам вынесли приговор, по которому они получили условные сроки, а один врач-анестезиолог был оправдан. Родные погибшей категорически не согласны с решением суда.

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