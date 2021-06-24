Оперштаб: Высокий уровень антител не мешает вакцинированию от COVID-19

Наличие высокого уровня антител не является противопоказанием для вакцинирования от COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусной инфекции.

В оперштабе не рекомендовали жителям Москвы проходить тест на антитела перед вакцинацией.

Также в сообщении говорится, что даже те, кто привит от COVID-19 или имеет справку о наличии антител, все равно должны работать в масках и перчатках.