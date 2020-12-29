Ученые выяснили, что поможет избежать повторного заражения COVID-19

Китайские ученые подтвердили возможность повторного заражения коронавирусной инфекцией, а также назвали препараты, снижающие вероятность рецидива болезни.

Специалисты выяснили, что риск повторного заражения СOVID-19 увеличивается у людей, которые перенесли заболевание в лёгкой и бессимптомной форме. Как правило, у них иммунный ответ оказывается низким, и антител после заболевания либо нет, либо они в низком титре. При этом последующую болезнь такие пациенты могут переносить тяжелее, чем раньше.

Эффективным в профилактике повторного заражения китайские ученые назвали российское антивирусное средство «Арбидол». Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE. Выяснилось, что этот препарат активно подавляет вирус.

Китайские врачи провели эксперимент на 368 пациентах, переболевших COVID-19. У большинства недуг протекал в среднетяжёлой форме. В качестве терапии 90% из них получали «Арбидол», еще 58% — интерферон посредством небулайзера. Также больных лечили рибавирином, кортикостероидами, комбинацией лопинавира и ритонавира.

Все пациенты выздоровели, но позднее 23 из них заразились повторно. Заболевание протекало в более лёгкой форме — не было высокой температуры, кашля и поражения лёгких. Эксперты связали такие результаты с эффективно проведенной антивирусной терапией.

«Когортный анализ показал, что "Арбидол" может снизить частоту повторного заражения SAR-CoV-2. Помимо того, что препарат оказывает прямое противовирусное действие во время ранней вирусной репликации SARS-CoV in vitro, одно из ретроспективных когортных исследований показало, что комбинированное лечение арбидолом и лопинавиром-ритонавиром сокращает продолжительность выделения вируса по сравнению с лечением только комбинацией лопинавир-ритонавир», — заявили авторы исследования.

В новейшую версию рекомендаций по борьбе с коронавирусом Минздрав РФ включил «Арбидол» в схемы лечения и профилактики COVID-19.

