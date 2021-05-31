Названы основные причины хронической усталости

Хроническая усталость может быть следствием серьезных болезней. Об этом в беседе с «Пятым каналом» рассказала врач-терапевт Тина Петровская.

По ее словам, хроническая усталость бывает трех видов. В первом случае причиной могут служить заболевания, связанные со щитовидной железой. Также хроническая усталость может быть следствием недостатка витаминов (B12 и D) и железа.

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Второй тип усталости связан с неправильным образом жизни: нарушение режима сна, переедание, отсутствие физической активности.

Третья причина – психологические нарушения, при которых следует обращаться к специалисту – психологу.

Психолог, парапсихолог Сергей Ланг дал несколько советов людям, которые испытают страх перед вакцинаций против коронавируса. По словам специалиста, в первую очередь, необходимо иметь положительный настрой и позитивные мысли. Он подчеркнул значительную роль психосоматики.

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ФОТО: pixabay.com
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