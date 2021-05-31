Названы основные причины хронической усталости

Хроническая усталость может быть следствием серьезных болезней. Об этом в беседе с «Пятым каналом» рассказала врач-терапевт Тина Петровская.

По ее словам, хроническая усталость бывает трех видов. В первом случае причиной могут служить заболевания, связанные со щитовидной железой. Также хроническая усталость может быть следствием недостатка витаминов (B12 и D) и железа.