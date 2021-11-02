Врач-терапевт перечислил запрещенные при амбулаторном лечении COVID-19 лекарства

Антибиотики и противовирусные лекарства запрещено применять при лечении коронавируса в домашних условиях, сообщил врач-терапевт, заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников.

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По словам специалиста, среди противовирусных препаратов от COVID-19 нет лекарств, подходящих для амбулаторного лечения. Также Мельников предостерег от бездумного применения антибиотиков, отметив, что при коронавирусе эти препараты «не действуют и никакой пользы, кроме вреда, принести не могут».

Терапевт обратил особое внимание на кортикостероиды, подчеркнув, что при всей эффективности они имеют массу опасных побочных эффектов. Иногда вред от кортикостероидов перевешивает пользу, поэтому амбулаторно лучше их не применять, отмечает телеканал «360».

«Бывают случаи, когда госпитализация тяжелого больного с прогрессирующей дыхательной недостаточностью по тем или иным причинам невозможна; в таких ситуациях назначение кортикостероидов может спасти больного. Но может и не спасти — нужно предупреждать больных и их родственников, что можно отправиться на кладбище, минуя больницу», — написал Мельников в Facebook.

Врач добавил, что нет сведений о лечебном эффекте для COVID-больных витаминов B, С, D, E, цинка и других минеральных и натуральных веществ.

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ФОТО: pxhere.com
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