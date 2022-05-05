ВОЗ: Избыточная смертность из-за COVID-19 в мире составила около 14,9 млн человек

С 1 января 2020 по 31 декабря 2021 избыточная смертность из-за COVID-19 в мире составила около 14,9 млн человек. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, такие «неутешительные данные» говорят не только о последствиях пандемии, но и указывают на необходимость того, чтобы все страны инвестировали в более устойчивые системы здравоохранения, которые могут поддерживать основные медицинские услуги в периоды кризисов, передает РБК.

«Паниковать не надо!» Онищенко не испугал «ковидный эффект» начала майских праздников

Россиянам не стоит паниковать в связи с увеличением количества госпитализаций с коронавирусом после первой части майских праздников, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший главный санитарный врач РФ, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко.



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ФОТО: https://pixabay.com/
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