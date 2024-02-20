В Центре Гамалеи оценили «побочки» от западных вакцин против COVID-19

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на крупнейшее глобальное исследование безопасности вакцин Global Vaccine Data Network сообщило, что основные западные вакцины от ковида были связаны с ростом неврологических заболеваний, болезней крови и сердца. В частности, вакцины в редких случаях повышали риск развития миокардита, перикардита, тромбоза головного мозга и синдрома Гийена-Барре. Альтштейн заявил, что абсолютно безопасных вакцин не бывает.

«Надо смотреть, какой процент привитых людей получают осложнения. Синдром Гийена-Барре — действительно очень неприятное заболевание, 95% заболевших выздоравливают, но 5% могут остаться инвалидами или умереть. Однако это довольно редкое осложнение, на 99 миллионов привитых людей приходится 190 случаев (около 0,0005%). В вакцинологии это считается приемлемым. Нужно соизмерять пользу и вред от вакцины. Если от нее больше пользы, чем вреда, ее применяют. Не бывает вакцин, которые не дают никаких осложнений, порой тяжелых. Это касается всех лекарственных препаратов», — сказал Альтштейн.

Собеседник НСН добавил, что российские вакцины сегодня изучены в недостаточной степени.

«Особых нареканий в отношении них нет, но и уверенности в том, что наши вакцины не могут привести к осложнениям, тоже нет. Мы можем сказать, что у нас самые лучшие вакцины, которые не вызывают осложнений, но это не так», — подытожил он.

Ранее директор «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Алексей Беляев заявил, что в России разработаны две вакцины от рака, которые уже использовались в рамках исследования, а с 1 сентября по закону смогут применяться на «обычных пациентах».

