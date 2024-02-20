В Центре Гамалеи оценили «побочки» от западных вакцин против COVID-19
Абсолютно безопасных лекарств не бывает, каждое из них несет риск осложнений, сказал НСН Анатолий Альтштейн.
Любая вакцинация связана с определенным риском осложнений, однако их процент столь незначителен, что его можно не брать в расчет. Об этом НСН заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на крупнейшее глобальное исследование безопасности вакцин Global Vaccine Data Network сообщило, что основные западные вакцины от ковида были связаны с ростом неврологических заболеваний, болезней крови и сердца. В частности, вакцины в редких случаях повышали риск развития миокардита, перикардита, тромбоза головного мозга и синдрома Гийена-Барре. Альтштейн заявил, что абсолютно безопасных вакцин не бывает.
«Надо смотреть, какой процент привитых людей получают осложнения. Синдром Гийена-Барре — действительно очень неприятное заболевание, 95% заболевших выздоравливают, но 5% могут остаться инвалидами или умереть. Однако это довольно редкое осложнение, на 99 миллионов привитых людей приходится 190 случаев (около 0,0005%). В вакцинологии это считается приемлемым. Нужно соизмерять пользу и вред от вакцины. Если от нее больше пользы, чем вреда, ее применяют. Не бывает вакцин, которые не дают никаких осложнений, порой тяжелых. Это касается всех лекарственных препаратов», — сказал Альтштейн.
Собеседник НСН добавил, что российские вакцины сегодня изучены в недостаточной степени.
«Особых нареканий в отношении них нет, но и уверенности в том, что наши вакцины не могут привести к осложнениям, тоже нет. Мы можем сказать, что у нас самые лучшие вакцины, которые не вызывают осложнений, но это не так», — подытожил он.
Ранее директор «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Алексей Беляев заявил, что в России разработаны две вакцины от рака, которые уже использовались в рамках исследования, а с 1 сентября по закону смогут применяться на «обычных пациентах».
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