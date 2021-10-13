«Везде, кроме Европы». В ВОЗ заявили о годовом минимуме смертности от COVID-19 в мире

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что смертность от коронавируса в мире достигла самого низкого уровня за год.

«Число случаев смертей от COVID-19, о которых поступают сообщения, продолжает уменьшаться и находится сейчас на самом низком уровне почти за год», - цитирует Гебрейесуса ТАСС.

При этом он отметил, что смертность от COVID-19 «снижается во всех регионах за исключением Европы».

Глава ВОЗ признал, что несколько европейских стран сталкиваются с «новыми волнами» вируса.

Ранее в среду сообщалось, что в России зарегистрирован новый суточный максимум смертности от COVID-19. Медики подтвердили 984 летальных исхода.

Ранее профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» связал рост заболеваемости COVID-19 c «расслабленностью» россиян.

