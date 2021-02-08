В России выявлено менее 16 тысяч новых случаев коронавируса

За сутки в России выявлены 15 916 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Таковы данные оперативного штаба.

Умерли 407 пациентов с COVID-19, выписаны 15 881 человек.

Минздрав: при комнатной температуре COVID-19 живет три дня

Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции отмечено в столице — 1728, пишет «Свободная пресса». В Санкт-Петербурге - 1551, Московской области - 912.

Между тем, на турецких курортах за 2020 год коронавирусом заразились порядка 400 россиян из более чем 1,5 миллиона российских туристов, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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