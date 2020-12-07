В России выявлено еще 28 142 заразившихся COVID-19
7 декабря 202010:56
В России за последние сутки выявлено 28 142 новых заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19.
Скончались 456 пациентов.
Новость дополняется.
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Заразились
2,5 млн+29 039 / сут.
Умерли
43 141+457 / сут.
Выздоровели
1,9 млн+21 342 / сут.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru