В России выявлено еще 28 142 заразившихся COVID-19

В России за последние сутки выявлено 28 142 новых заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19.

Скончались 456 пациентов.

Новость дополняется.

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