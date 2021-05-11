В России выявлено более 8 тысяч новых заражений COVID-19
11 мая 202111:15
В России выявлено 8 115 новых случаев заражения коронавирсом в 82 регионах. Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 4 896 842, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Темп прироста составляет 0,17%.
Больше всего новых случаев заражения за сутки выявлено в Москве - 2628, а также Санкт-Петербурге – 717 и Подмосковье – 657, передает RT.
Скончались от COVID-19 в России 329 пациентов. Выписаны были 7 009 человек после COVID-19.
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Заразились
4,9 млн+8 115 / сут.
Умерли
114 тыс.+329 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+7 009 / сут.
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11 мая 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru