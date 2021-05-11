В России выявлено более 8 тысяч новых заражений COVID-19

Больше всего новых случаев заражения за сутки выявлено в Москве - 2628, а также Санкт-Петербурге – 717 и Подмосковье – 657, передает RT.

Скончались от COVID-19 в России 329 пациентов. Выписаны были 7 009 человек после COVID-19.

