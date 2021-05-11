Риск инсульта при коронавирусе в 8 раз выше, чем при гриппе
Потеря запаха и вкуса у перенесших COVID-19, не самое тяжелое осложнение, пишут «Известия» со ссылкой на профессора кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ имени Пирогова Михаила Мартынова.
По его словам, на фоне коронавируса частота инсультов в восемь раз выше, чем при гриппе.
Как отметил врач, пациенту с инсультом иногда не успевают поставить диагноз COVID-19, поскольку сопутствующий «инсульт развился в латентную фазу инфекции».
Уровень заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции в мире вышел на плато. Об этом на брифинге сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru