Риск инсульта при коронавирусе в 8 раз выше, чем при гриппе

Потеря запаха и вкуса у перенесших COVID-19, не самое тяжелое осложнение, пишут «Известия» со ссылкой на профессора кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ имени Пирогова Михаила Мартынова.

В Сан-Марино победили коронавирус благодаря «Спутнику V»

По его словам, на фоне коронавируса частота инсультов в восемь раз выше, чем при гриппе.

Как отметил врач, пациенту с инсультом иногда не успевают поставить диагноз COVID-19, поскольку сопутствующий «инсульт развился в латентную фазу инфекции».

Уровень заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции в мире вышел на плато. Об этом на брифинге сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Роспотребнадзор
ТЕГИ:ЗдоровьеЭпидемияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры