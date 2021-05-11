Риск инсульта при коронавирусе в 8 раз выше, чем при гриппе

По его словам, на фоне коронавируса частота инсультов в восемь раз выше, чем при гриппе.

Как отметил врач, пациенту с инсультом иногда не успевают поставить диагноз COVID-19, поскольку сопутствующий «инсульт развился в латентную фазу инфекции».

Уровень заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции в мире вышел на плато. Об этом на брифинге сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

