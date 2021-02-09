В России выявлено 15 тысяч новых случаев коронавируса

За сутки в России зафиксировано 15 019 новых случаев заболевания COVID-19. Накануне этот показатель равнялся 15 916 заболевших.

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Умерли 530 пациентов с коронавирусной инфекцией, выписаны 21 795 человек, передает RT.

В Москве зафиксировано 1584 новых заразившихся, в Санкт-Петербурге 1078, Московской области 903, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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