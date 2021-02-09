В России выявлено 15 тысяч новых случаев коронавируса
9 февраля 202111:07
За сутки в России зафиксировано 15 019 новых случаев заболевания COVID-19. Накануне этот показатель равнялся 15 916 заболевших.
Умерли 530 пациентов с коронавирусной инфекцией, выписаны 21 795 человек, передает RT.
В Москве зафиксировано 1584 новых заразившихся, в Санкт-Петербурге 1078, Московской области 903, пишет «Свободная пресса».
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Заразились
4,0 млн+15 019 / сут.
Умерли
77 598+530 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+21 795 / сут.
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9 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru