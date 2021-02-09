В России выявлено 15 тысяч новых случаев коронавируса

Первый онлайн-форум для самозанятых пройдёт в Москве До 40 поликлиник Москвы получат медтехнику по уникальной системе закупки Юбилейный проект «Город идей» завершился на краудсорсинговой платформе правительства Москвы Соцработники оказали более 60 тыс. услуг москвичам с COVID-19 из групп риска Ремонт ресторана «Прага» завершат в 2023 году