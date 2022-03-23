В России наладят производство отечественной вакцины от вируса папилломы человека

Вакцинация против вируса включена в национальные календари профилактических прививок в 91 стране мира, кроме России. При этом отдельные регионы, среди которых Москва, включают вакцину в региональные календари прививок. Согласно стратегии развития иммунопрофилактики, прививка от ВПЧ может быть включена в Национальный календарь профилактических прививок в 2024 году.

Российский производитель педиатрических вакцин «Нанолек» планирует начать производство вакцины от вируса папилломы человека в 2024 году, реконструировав под эти цели один из корпусов завода в Кировской области за 3,5 млрд руб. Планируется выпускать вакцины по полному циклу, включая производство субстанций.

Родинки могут быть признаком рака кожи. Медики рекомендуют обращать внимание на появляющиеся после 21 года родинки и пятна. Врачи отмечают, что любые изменения цвета, формы, размера пятен на коже могут быть опасны и требуют наблюдения.

