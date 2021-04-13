Британские врачи перечислили первые признаки рака кожи
Родинки могут быть признаком рака кожи, пишет британское издание Express.
По данным СМИ, медики рекомендуют обращать внимание на появляющиеся после 21 года родинки и пятна. Врачи отмечают, что любые изменения цвета, формы, размера пятен на коже могут быть опасны и требуют наблюдения.
Кроме того, по словам экспертов, необходимо следить за родинками, которые чешутся, болят, кровоточат или покрываются коркой, и подобные симптомы длятся три и более недель, сообщает Ura.ru.
Медики призвали обратиться к врачу и пройти обследование при обнаружении любого из этих признаков, отмечают Известия.
Кроме того, специалисты перечислили факторы риска развития рака кожи. Как отмечают медики, на развитие онкологии могут повлиять ультрафиолетовое и ионизирующее излучения, химические канцерогены, курение, вирус папилломы человека и генетическая предрасположенность, сообщает РИА ФАН.
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