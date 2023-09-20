В России готовятся к новой волне заболеваний COVID-19

В Москве заново открыли крупный ковидный госпиталь из-за резкого роста числа заболевших. В стране больных почти на 50% больше, чем в начале месяца. На 20% выросло число госпитализаций. Ситуация осложнилась сразу в 70 субъектах.

Минздрав поручил регионам подготовиться к сезонному росту заболеваемости. В случае подъема – вновь ввести масочный режим в медицинских учреждениях. В масштабах страны на данный момент возвращать его не планируют.

Новый вариант коронавируса «Пирола» быстро распространяется во многих странах мира. По данным Всемирной организации здравоохранения, за последнюю неделю заболеваемость в Кувейте выросла почти на 80%, в Румынии – на 50%, в Финляндии – на 13%.

Новый пик заболеваемости COVID-19 придется на конец сентября и октябрь. По мнению медиков, каждая следующая волна будет проходить для заболевших все легче.

В Роспотребнадзоре заявили, что в России пока не требуется вводить ограничительные меры из-за роста числа заразившихся коронавирусом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

