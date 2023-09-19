Роспотребнадзор: вводить ограничения из-за COVID-19 пока не планируется

«В настоящее время вводить ограничительные меры, такие как, например, масочный режим, не планируется, если для этого не будет серьезных оснований», - заявили в ведомстве.

Роспотребнадзор призвал соблюдать профилактические меры: избегать мест массового скопления людей, использовать дезинфицирующие средства и мыть руки с мылом.

В России за последнюю неделю зафиксировано 11,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости сезонностью.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не планируют вводить масочный режим. Ранее ношение индивидуальных средств защиты вернули в правительстве, передает «Радиоточка НСН».

