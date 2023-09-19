Роспотребнадзор: вводить ограничения из-за COVID-19 пока не планируется
В России пока не требуется вводить ограничительные меры из-за роста числа заразившихся коронавирусом, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«В настоящее время вводить ограничительные меры, такие как, например, масочный режим, не планируется, если для этого не будет серьезных оснований», - заявили в ведомстве.
Роспотребнадзор призвал соблюдать профилактические меры: избегать мест массового скопления людей, использовать дезинфицирующие средства и мыть руки с мылом.
В России за последнюю неделю зафиксировано 11,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости сезонностью.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не планируют вводить масочный режим. Ранее ношение индивидуальных средств защиты вернули в правительстве, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru