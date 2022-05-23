В Pfizer сообщили о близком успехе в лечении рака
23 мая 202201:02
Научное сообщество очень близко к значительным успехам в лечении рака, сообщил греческому телевидению ERT президент и генеральный директор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла.
По его словам, в ближайшие годы будут видны значительные улучшения в существующих протоколах лечения. Он отметил, что «в отношении рака мы близки к цели».
Как сообщалось, черный перец защищает от развития рака легких. Этот продукт содержит пиперин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 710 / сут.
Умерли
378 тыс.+80 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 814 / сут.
- В Pfizer сообщили о близком успехе в лечении рака
- Трейлер фильма «Миссия невыполнима 7» появился в Сети
- Посольство США поместило Байдена в картину Репина с запорожцами
- СМИ: США потеряют мировое доверие, если заблокируют российские активы
- Алекперов: ЕС не сможет найти замену российской нефти при введении эмбарго
- В МИД Финляндии назвали сроки достижения договоренностей с Турцией о вступлении в НАТО
- В Белоруссии раскрыли подробности о действиях украинских диверсантов на границе
- Стали известны подробности о состоянии раненого мэра Энергодара
- Мэр Сочи: Лукашенко приехал в город для встречи с Путиным
- Стало известно, как боевики «Азова» выжигали дома при отступлении из Мариуполя
22 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru