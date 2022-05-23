В Pfizer сообщили о близком успехе в лечении рака

Научное сообщество очень близко к значительным успехам в лечении рака, сообщил греческому телевидению ERT президент и генеральный директор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла.

Назван напиток, увеличивающий риск развития рака

По его словам, в ближайшие годы будут видны значительные улучшения в существующих протоколах лечения. Он отметил, что «в отношении рака мы близки к цели».

Как сообщалось, черный перец защищает от развития рака легких. Этот продукт содержит пиперин.

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Фото: pfizer.ru
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