В Москве выявлено более 5 тысяч новых случаев коронавируса
19 октября 202011:05
В Москве за последние сутки выявлено 5376 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе.
В тройку лидеров по заболеваемости входят также Санкт-Петербург (686) и Московская область (466).
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19 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru