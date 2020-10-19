В Москве выявлено более 5 тысяч новых случаев коронавируса

В Москве за последние сутки выявлено 5376 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе.

В тройку лидеров по заболеваемости входят также Санкт-Петербург (686) и Московская область (466).

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Меньше всего заразившихся новой инфекцией выявлено в Еврейской автономной области — 29, Чечне — семь, Ненецком автономном округе — четыре, передает RT.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса в столице начнется в декабре-январе, сообщает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:МоскваКоронавирус
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