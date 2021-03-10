В Мексике создали маску на нос для защиты от коронавируса

Специалисты мексиканского Национального политехнического института придумали и запатентовали назальную маску Mask Eating, которая должна препятствовать распространению коронавирусной инфекции. Об изобретении говорится на сайте правительства Мексики.

Отмечается, что назальная маска не предназначена для замены обычной медицинской маски, - она может пригодится при приеме пищи в общественных местах или, например, на консультациях у стоматолога, когда обычную маску приходится снимать, передает РИА Новости.

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Координатор проекта Акост Альтамирано сообщил, что идея создания назальной маски появилась из-за необходимости дополнительной защиты, в том числе от более заразных штаммов коронавируса.

Вскоре планируется начать промышленной производство Mask Eating.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусЗащитная маска
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