В России за сутки зарегистрировали 9 079 случаев COVID-19

В России зафиксировали 9 079 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения COVID-19.

Всего с начала пандемии в стране выявлено 4 351 553 случая заболевания.

По данным оперштаба, за последние сутки от коронавируса скончались 466 россиян. Общее число погибших от COVID-19 за весь период распространения инфекции составляет 90 275 человек.

Кроме того, за минувшие сутки в стране выздоровели 13 350 пациентов, с начала пандемии от коронавируса вылечились 4 351 553 россиян.


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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
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