В России за сутки зарегистрировали 9 079 случаев COVID-19
В России зафиксировали 9 079 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения COVID-19.
Всего с начала пандемии в стране выявлено 4 351 553 случая заболевания.
По данным оперштаба, за последние сутки от коронавируса скончались 466 россиян. Общее число погибших от COVID-19 за весь период распространения инфекции составляет 90 275 человек.
Кроме того, за минувшие сутки в стране выздоровели 13 350 пациентов, с начала пандемии от коронавируса вылечились 4 351 553 россиян.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 079 / сут.
Умерли
90 275+466 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+13 350 / сут.
- В России за сутки зарегистрировали 9 079 случаев COVID-19
- На 91 году жизни умер актер Николай Сморчков
- Индекс МосБиржи впервые за три недели превысил 3500 пунктов
- Украина зарегистрировала китайскую вакцину от COVID-19
- Минтруд подготовил предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru