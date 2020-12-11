ВОЗ даст оценку вакцине Pfizer в ближайшие недели
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) через несколько недель даст оценку вакцине от коронавируса производства американской фармкомпании Pfizer. Об этом на брифинге заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
Ожидается, что комиссия организации в ближайшие недели рассмотрит досье препарата и обнародует свое мнение.
Главный научный сотрудник ВОЗ сообщила, что комиссия по оценке вакцин получила досье как минимум от 10 производителей вакцин от COVID-19. ВОЗ рассмотрит их по мере поступления данных о лекарствах, проходящих заключительную фазу клинических исследований.
Сумия Сваминатан отметила, что после вакцины Pfizer комиссия ВОЗ рассмотрит препараты компаний Moderna и AstraZeneca.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,6 млн+28 585 / сут.
Умерли
45 893+613 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+26 171 / сут.
- В ВОЗ рассказали о росте уровня смертности от COVID-19 в мире
- Власти Швейцарии ввели санкции против Лукашенко
- Ограничения для людей старше 65 лет смягчили в Подмосковье
- ВОЗ даст оценку вакцине Pfizer в ближайшие недели
- Эксперт назвал самые нужные контакты в телефоне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru