ВОЗ даст оценку вакцине Pfizer в ближайшие недели

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) через несколько недель даст оценку вакцине от коронавируса производства американской фармкомпании Pfizer. Об этом на брифинге заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

Ожидается, что комиссия организации в ближайшие недели рассмотрит досье препарата и обнародует свое мнение.

Главный научный сотрудник ВОЗ сообщила, что комиссия по оценке вакцин получила досье как минимум от 10 производителей вакцин от COVID-19. ВОЗ рассмотрит их по мере поступления данных о лекарствах, проходящих заключительную фазу клинических исследований.

Сумия Сваминатан отметила, что после вакцины Pfizer комиссия ВОЗ рассмотрит препараты компаний Moderna и AstraZeneca.

