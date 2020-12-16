В США медработник госпитализирован после вакцинации от COVID-19

Медицинского работника на Аляске госпитализировали из-за появления серьезной аллергической реакции после прививки вакциной Pfizer от коронавируса. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в медицинских кругах.

Отмечается, что в настоящее время он находится в больнице под наблюдением. По данным одного из источников издания, у медработника не было в анамнезе аллергии на лекарства.

Как отмечает NYT, вакцинацию Pfizer в США получили более 40 тысяч человек, серьезных аллергических реакция выявлено не было, однако многие участники испытывали боли, лихорадку и другие побочные эффекты.

