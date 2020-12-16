В США медработник госпитализирован после вакцинации от COVID-19
Медицинского работника на Аляске госпитализировали из-за появления серьезной аллергической реакции после прививки вакциной Pfizer от коронавируса. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в медицинских кругах.
Отмечается, что в настоящее время он находится в больнице под наблюдением. По данным одного из источников издания, у медработника не было в анамнезе аллергии на лекарства.
Как отмечает NYT, вакцинацию Pfizer в США получили более 40 тысяч человек, серьезных аллергических реакция выявлено не было, однако многие участники испытывали боли, лихорадку и другие побочные эффекты.
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